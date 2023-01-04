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ABD'li John Bolton'dan hadsiz 'Türkiye' açıklaması! Erdoğan tekrar seçilirse...

ABD'li John Bolton'dan hadsiz 'Türkiye' açıklaması! Erdoğan tekrar seçilirse...

Donald Trump döneminde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlığından ötürü dert yandı, hadsiz ifadeler kullandı. Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışmalı hale geleceğini söyledi.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında izlediği politika, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ortaya koyduğu şartlar, Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u rahatsız etti.

"Erdoğan seçilmemeli" iması

İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta "Batı'nın zayıflığı, Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme alan Bolton, makalesinin bir bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu.

Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyleyen, Rusya'nın yaptırımlarla yıpratıldığını ancak Moskova gibi Kiev'in de ekonomik olarak zor durumda olduğunu kaydeden Amerikalı siyasetçi Bolton, konuyu Türkiye'nin savaşta takındığı tavra getirdi.

"NATO üyeliği tartışılmalı"

Bolton, "Finlandiya ve İsveç çarpıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler. Fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri, ihtiyaç zamanında onları terk etmedi. Buna maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil" diye konuştu.

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