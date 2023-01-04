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Aslı Baykal Ahmet Hakan'a mesaj gönderdi! O görüşmede ismi geçti mi?

Aslı Baykal Ahmet Hakan'a mesaj gönderdi! O görüşmede ismi geçti mi?

Kemal Kılıçdaroğlu -Deniz Baykal görüşmesinde Baykal’ın ‘Kızım Aslı’yı milletvekili yapın’ dediği iddiası vardı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yazısında Aslı Baykal'dan gelen mesajı paylaştı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı evinde ziyareti konuşulmaya devam ediyor. Görüşmede Deniz Baykal’ın ‘Kızım Aslı’yı milletvekili yapın’ dediği iddiası ortaya atıldı ve Ahmet Hakan  'bu doğru mu' diye sordu. Hakan'a cevap Aslı Baykal'dan geldi Hakan gelen mesajı bugünkü yazısında paylaştı:

Dünkü yazımda şöyle bir soru sormuştum:

“Bir dedikodu dolaşıyor ortalıkta. Kemal Kılıçdaroğlu / Deniz Baykal görüşmesinde Deniz Baykal’ın ‘Kızım Aslı’yı milletvekili yapın’ dediği söyleniyor. Bu doğru olabilir mi acaba?”

Soruya yanıt, dün sabah Aslı Baykal’dan geldi.

Kısacık bir mesaj göndermiş Aslı Baykal.

Mesaj şu:

*

“Günaydın Ahmet Bey. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’ı ziyareti sırasında hiçbir şekilde adım gündeme gelmemiştir. Aslı Baykal.”

*

Bugün yazı günüm olmamasına rağmen bu önemli mesajı iletmek istedim.

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