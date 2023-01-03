Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım!

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Antalyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabında mücadele sonucunun 2-2 bittiğini gösteren imalı bir paylaşım yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken maça Antalyaspor'un duraklama anları oynanırken Fernando ile bulduğu gol damga vurdu.

Akdeniz ekibi 90+8'de Fernando ile çok şık bir gol buldu. Önce yardımcı ve orta hakemin kararı sonrasında ise VAR incelemesinin ardından pozisyon gol değeri kazanmadı.

Nefesleri kesen mücadelenin ardından Antalyaspor, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.