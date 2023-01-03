Sinan Ateş saldırısında şok detay

internethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümü ile ilgili Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ortaya attığı çarpıcı iddiaları masaya yatırdı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, uğradığı suikast sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Türkiye'nin gündemine oturan bu olay sonrası Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sinan Ateş suikastı ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Söz konusu olay sonrası Devlet Bahçeli'nin sessiz kalmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i telefonla arayarak olayı açıklığa kavuşturacağına dair söz verdiği iddia edildi.

internethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, söz konusu iddialar ile ilgili YouTube'da canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.