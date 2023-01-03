Antalyaspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Antalyaspor - Fenerbahçe müsabakası 20.00'de başlayacak.
ANTALYASPOR-FENERBAHÇE
İLK 11'LER:
ANTALYASPOR: Alperen, Cemali, Bünyamin, Veysel, Ömer, Ufuk, Güray, Fernando, Fredy, Wright, Luiz Adriano
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Ferdi, Szalai, Osayi, Arão, Crespo, Lincoln Henrique, Rossi, King, Batshuayi
HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1