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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı (CANLI YAYIN)

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Antalyaspor - Fenerbahçe müsabakası 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE

İLK 11'LER: 

ANTALYASPOR: Alperen, Cemali, Bünyamin, Veysel, Ömer, Ufuk, Güray, Fernando, Fredy, Wright, Luiz Adriano

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Ferdi, Szalai, Osayi, Arão, Crespo, Lincoln Henrique, Rossi, King, Batshuayi

HAKEM: Kadir Sağlam
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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