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Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde

Büyükşehir belediyelerinden çıkarılan işçilere Erdoğan'dan müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yönetiminde olan büyükşehir belediyelerini ima ederek, "büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanların yapılan yasal düzenlemeyle işlerine geri döneceğini" söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı"nda konuştu.

Erdoğan, yerel seçimlerden sonra büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılan işçilerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Erdoğan, "Hatta hatırlayın, seçimler öncesinde ne deniyordu? 'Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz' deniyordu. Öyle mi ve Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi, memurlarımızı gördük mü, gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler." açıklamasında bulundu.

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