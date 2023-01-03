Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu aday olmayacak Ali Babacan'ı aday gösterecek İYİ Partili isim söyledi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili kaos sürerken, CHP'yi yakından takip eden gazetecilerden Şaban Sevinç'ten bomba bir kulis haberi geldi. Sevinç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son anda adaylıktan vazgeçip DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı aday göstereceğini söyledi. Babacan, "Kürtçe" çıkışıyla İYİ Parti'nin şimşeklerini üzerine çekmişti.

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CHP'den en hızlı kulis bilgisi alan gazetecilerden birisi olan Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ada olmaktan vazgeçmesi durumunda Altılı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı masaya 'ortak aday' olarak önereceğini duyurdu. Sevinç, bu kulis bilgisinin kaynağının İYİ Partili bir isim olduğunu belirtti.

Kendi adaylığında risk görürse...

Şaban Sevinç, TV100'de yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istediğini ancak risk görmesi halinde adaylıktan çekilebileceğini ifade etti. Sevinç, "Bir İyi Partili söyledi; Kemal Bey adaylıktan çekilirse Ali Babacan'ı önerecek." ifadeleri ile masada çok tartışılacak yeni bir ismi gündeme getirdi. Sevinç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan'ı ortak aday gösterebilir

"Yine geçtiğimiz gün bir CHP'li ile yaptığım görüşmede, Kemal Bey'in aday olmak istediği, muhalefet olarak da kazanmak istediği, kesin kazanacağız diye olaya yaklaştığı, bu nedenle de Cumhurbaşkanlığını kazanmasında risk görmesi durumunda adaylıktan vazgeçebileceği, başka bir ismi masaya sürebileceği söyleniyor. CHP'li değil ama İyi Partili söyledi, Kemal Bey'in kendisini geri çekmesi durumunda Ali Babacan'ı aday olarak önerebileceği konuşuluyor."