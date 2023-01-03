KKTC'de 2023 asgari ücreti belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının asgari ücretini net 11 bin 800 Türk lirası olarak açıkladı. Yeni ücret ocak ayından itibaren geçerli olacak.

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Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyon, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda taraflar, geçen yıl net 8 bin 600 Türk lirası olarak uygulanan asgari ücrete zam yapılması konusunda uzlaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 2023 yılında ülkede uygulanacak asgari ücretin net 11 bin 800, brüt 13 bin 563 Türk lirası olarak tespit edildiğini belirtti.