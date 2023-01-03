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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama

Özel okullarda ücret artışı belli oluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika açıklamasında "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyip duyuracağız' dedi.

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Yıllık enflasyonun belli olmasıyla gözler, özel okullar için belirlenecek zam oranına çevrildi.

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilir.

Mahmut Özer: Yarın duyuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, özel okul temsilcileri geçtiğimiz hafta toplantı yapmıştı. Toplantıda, özel okul temsilcileri bakana maliyet artışlarına ilişkin çalışma sunmuş, yönetmeliğin altında bir zam oranını sektörün kaldıramayacağını belirtmişlerdi.

Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı. 

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