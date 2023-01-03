Memur ve emekli maaşında kritik gün! 2023 zammı için gözler enflasyon verilerinde

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından yapılacak zam oranı netlik kazanacak. İşte olası senaryolar...Abone ol
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.
Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. NTV'de yer alan habere göre Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.
TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.
AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.
İşte yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre olası maaşlar...
En düşük memur maaşı
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL
Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL
Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL
En düşük memur emeklisi aylığı
Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL
Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL
Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL
En düşük SSK ve Bağ-kur emekli aylığı
Şu anki maaş 3 bin 500 TL
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.
Memur
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL
Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL
Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL
Öğretmen
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL
Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL
Polis memuru
Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL
Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL
Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL
Uzman doktor
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL
Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL
Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL
Hemşire
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL
Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL
Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL
Avukat
Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam: 18 bin 582
Yüzde 30 zam: 20 bin 130
Yüzde 40 zam: 21 bin 679
Vaiz
Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Yüzde 20 maaş: 15 bin 302
Yüzde 30 maaş: 16 bin 577
Yüzde 40 maaş: 17 bin 852
Profesör
Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL
Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL
Yüzde 40 zam: 36 bin 377