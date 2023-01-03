Memur ve emekli maaşında kritik gün! 2023 zammı için gözler enflasyon verilerinde

Memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon verileri kritik önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından yapılacak zam oranı netlik kazanacak. İşte olası senaryolar...

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Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. NTV'de yer alan habere göre Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu.

TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

İşte yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 zamma göre olası maaşlar...

En düşük memur maaşı

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Yüzde 20 zam: 10 bin 926 TL

Yüzde 30 zam: 11 bin 836 TL

Yüzde 40 zam: 12 bin 747 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Yüzde 20 zam: 7 bin 293 TL

Yüzde 30 zam: 7 bin 901 TL

Yüzde 40 zam: 8 bin 509 TL

En düşük SSK ve Bağ-kur emekli aylığı

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi.

Memur

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Yüzde 20 zam: 11 bin 648 TL

Yüzde 30 zam: 12 bin 691 TL

Yüzde 40 zam: 13 bin 589 TL

Öğretmen

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 14 bin 731 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 958 TL

Yüzde 40 zam: 17 bin 186 TL

Polis memuru

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Yüzde 20 zam: 16 bin 496 TL

Yüzde 30 zam: 17 bin 871 TL

Yüzde 40 zam: 19 bin 245 TL

Uzman doktor

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 22 bin 623 TL

Yüzde 30 zam: 24 bin 508 TL

Yüzde 40 zam: 26 bin 394 TL

Hemşire

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Yüzde 20 zam: 14 bin 193 TL

Yüzde 30 zam: 15 bin 376 TL

Yüzde 40 zam: 16 bin 559 TL

Avukat

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam: 18 bin 582

Yüzde 30 zam: 20 bin 130

Yüzde 40 zam: 21 bin 679

Vaiz

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Yüzde 20 maaş: 15 bin 302

Yüzde 30 maaş: 16 bin 577

Yüzde 40 maaş: 17 bin 852

Profesör

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Yüzde 20 zam:31 bin 180 TL

Yüzde 30 zam: 33 bin 779 TL

Yüzde 40 zam: 36 bin 377