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Ayasofya Camii'ne 2022'de ziyaretçi akını

Ayasofya Camii'ne 2022'de ziyaretçi akını

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'ni 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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Ayasofya Camii, 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl aradan sonra tekrar ibadethaneye çevrildi.

Camiye çevrilmesi ülke genelinde büyük bir sevinçle kutlanan Ayasofya Camii'ne 2022'de de ilgi büyük oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'ni 2022 yılında ziyaret edenlerin sayısını açıkladı.

2022'de 13 milyon 635 bin kişi ziyaret etti

Yerlikaya'nın açıklamasına göre 2022 yılında Ayasofya Camii'ni, 13 milyon 635 bin 229 kişinin ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan

Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul'umuzun gözbebeği Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'miz 2022 yılında, 13 milyon 635 bin 229 ziyaretçi ağırladı." ifadelerini kullandı.

En yüksek ziyaret sayısı temmuzda

Yerlikaya, ay ay Ayasofya Camii'ne gelen kişi sayısını ise şöyle belirtti:

Ocak ayında 496 bin 148, Şubat ayında 523 bin 590, Mart ayında 592 bin 912, Nisan ayında 979 bin 615, Mayıs ayında 1.477.947, Haziran 1.616.017, Temmuz 1.894.508, Ağustos 1.670.522, Eylül 1 milyon 162 bin 995, Ekim ayında 1 milyon 370 bin 736, Kasım ayında 1 milyon 18 bin 318, Aralık ayında ise 831 bin 921 kişi.

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