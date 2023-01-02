BIST 5.661
DOLAR 18,72
EURO 19,98
ALTIN 1.098,32
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman'da iki aile birbirine girdi! Palalı, satırlı kavgada çok sayıda gözaltı var

Adıyaman'da iki aile birbirine girdi! Palalı, satırlı kavgada çok sayıda gözaltı var

ADIYAMAN’da iki aile arasında çıkan satırlı ve palalı kavgada 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınmak istenen şahıslar polise mukavemette bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Askerlik Şubesi yakınlarında iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede satırlı ve palalı kavgaya dönüştü. Birbirine saldıran şahıslara polis ekipleri müdahale etti.

Kadınların da karıştığı kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga eden şahıslara polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederken gözaltına alınmak istenen bazı şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken 1 adet pala ile 2 adet satıra el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’nin, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi
Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi
Kardeş cinayetinde yeni gelişme! Üniversiteli kızın İfadesi ortaya çıktı: "Eski erkek arkadaşım..."
Kardeş cinayetinde yeni gelişme! Üniversiteli kızın İfadesi ortaya çıktı: "Eski erkek arkadaşım..."
Eda Taşpınar'dan camide skaldal poz! Tepkiler gelince fotoğrafları sildi
Eda Taşpınar'dan camide skaldal poz! Tepkiler gelince fotoğrafları sildi
Bursa'da zabıta denetimi: 9 zincir market şubesi mühürlendi
Bursa'da zabıta denetimi: 9 zincir market şubesi mühürlendi
Karaismailoğlu: Bazıları laf üretirken biz iş üretme devam ediyoruz
Karaismailoğlu: Bazıları laf üretirken biz iş üretme devam ediyoruz
Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!
Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!
Son dakika Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu! Rusya açıkladı: 63 askerimiz öldü...
Son dakika Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu! Rusya açıkladı: 63 askerimiz öldü...
AK Parti MYK toplantısı başladı! Haziran seçimi erkene mi alınıyor
AK Parti MYK toplantısı başladı! Haziran seçimi erkene mi alınıyor
Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
MSB: PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 10 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama
Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama