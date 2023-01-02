Eski Papa Benediktus'un cansız bedenini görüntülemek için yarış verdiler

Katoliklerin önceki ruhani lideri Papa 16. Benediktus'un naaşı, vefatının ardından Vatikan'da ziyarete açıldı. Benediktus'un cansız bedenini görmek isteyen Katolikler, selfie yarışına girdi.Abone ol
Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, geçtiğimiz gün 95 yaşında hayatını kaybetti
Papa 16. Benediktus'un naaşı, Vatikan'da bulunan Aziz Peter Bazilikası'nda ziyarete açıldı.
Benediktus'un naaşını ziyaret etmek için bazilikaya gelen ziyaretçiler, Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'nda sıra oluşturdu. Çok sayıda ziyaretçi, Benediktus'un naaşının fotoğrafını çekmek için adeta yarış verdi.