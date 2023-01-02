Son dakika Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu! Rusya açıkladı: 63 askerimiz öldü...

Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'dan son dakika ağır kayıp açıklaması... Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Rus askeri tesisine düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.Abone ol
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna-Rusya savaşından gelen haberlere kilitlendi. 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.
Rus saldırılarına füze saldırısı ile yanıt veren Ukrayna onlarca Rus askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Konu ile ilgili Rusya'dan beklenen açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık Ukrayna'nın Rus askeri tesisine düzenlediği füze saldırısında 63 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.