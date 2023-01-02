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Demirtaş'tan seçim mesajı: Başlıyoruz

Demirtaş'tan seçim mesajı: Başlıyoruz

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni yılda yaptığı ilk paylaşımda 'seçim' mesajı verdi.

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HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim yılına girilmesiyle birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim startını verdiğini duyurdu. Demirtaş paylaşımında, "Başlıyoruz! Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var" ifadelerini kaydetti.

Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olmasını dileyen Demirtaş, "Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun. Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. BAŞLIYORUZ! Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz.

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