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Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama

Mersin Ülkü Ocakları'ndan öldürülen Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken açıklama

Ankara’da silahla öldürülen Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’le ilgili Ülkü Ocakları cephesinden ilk açıklama geldi. Mersin Ülkü Ocakları, yazılı açıklamasında "Biraz sorgulayın, biraz olayın iç yüzünü araştırın. Neden bir gecede liderimizi Bahçeli tarafından görevden alındı. Neden MHP ve Ülkü Ocakları çatısı altından uzaklaştırıldı? " ifadelerine yer verildi.

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Ülkücü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş, motosikletli bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. MHP cephesinden Ateş'in cenazesini kimse katılmazken cinayetin ardından MHP ve ülkü ocaklarından bir açıklama da yapılmadı.

Beklenen ilk açıklama Mersin Ülkü Ocakları’ndan geldi. Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül imzalı açıklamada "Sadık kalmayan bir zahmet Ülkücüyüm demesin" denildi. Açıklamada, "Neden bir gecede Liderimiz Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı?" diye soruldu.

"Sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin"

Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül,  Devlet Bahçeli'nin işlenen cinayetle ilgili neden açıklama yapmamasının altıda bir bildiği olduğunu söylerken  "Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve Lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin." diye yazdı. İşte o açıklama:

"İftira atanlar cenazeye katılmadı"

- Ülkü Ocakları ve MHP böyle şeylere yem olmayacak kadar kutlu bir harekettir. Olaylara karşı yorum yapanlara bakınız ki hiçbirinin ne MHP ile ne Ülkü Ocakları ile alakası kalmamış, Ülkücü Hareketin zamanında ekmeğini yiyip bugün Ülkücü Hareketi düşürmeye karşı, kötü göstermeye karşı and içmiş üç beş zavallıdır. Biraz sorgulayın, biraz olayın iç yüzünü araştırın.
Neden bir gece de Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı? Neden MHP ve Ülkü Ocakları çatısı altından uzaklaştırıldı? Biraz aklınızı çalıştırın, kolayı seçmeyin, etraftaki MHP’yi ve Ülkü Ocakları’nı zedelemeye çalışanların algı operasyonlarına katılıp kendinizi yemeyin.
Birde şurdan bakalım Mersin'de yaşanan olayda Ülküdaşımız hayatını kaybetti. Peki neden ona başsağlığı dilenmedi ? Neden sosyal medyadan ağzını açanlar o gün suskun kaldılar ? Öldürülen kardeşimiz değersiz miydi?
Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve Lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin."

İşte Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Akgül imzalı o yazı:

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