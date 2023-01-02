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Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'ın ailesinin 250 kölesi çıktı tazminat kapıda

Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'ın ailesinin 250 kölesi çıktı tazminat kapıda

Barbados hükümeti, kölelikten kâr eden ailelerin izini sürüyor. Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in ailesi, ataları köle sahibi olduğu için tazminat ödemek zorunda kalabilir.

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Karayip ada ülkesi Barbados, 400 yıllık geçmişin ardından 2021'de Birleşik Krallık ile bağlantılılarını bitirdi. Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine seçilmiş bir başkanın geçmesiyle cumhuriyet ilan edildi. Ülke şimdi kölelerin torunlarından tazminat almak için bir kampanya yürütüyor. 

Ataları 18. yüzyılda bir şeker kamışı çiftliğine sahip olan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch da mercek altına alındı. Cumberbatch da ailesinin Barbados'taki köle ticaretiyle tarihi bağlantıları nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya kalabilir. 

250 köle çalıştırmış

Cumberbatch ailesi, 1700'lerde Barbados'ta satın aldıkları şeker tarlasında yaklaşık 250 köle çalıştırmıştı. 

Kölelik kaldırıldığında binlerce sterlin tazminat ödenen ve bu sayede ufak bir servet elde eden Cumberbatch ailesi için hukuki süreç başlatılabilir.

Barbados'taki kampanyayı yürüten yetkililerden David Denny, Cumberbatch ailesinin hedef alınıp alınmayacağına dair şu ifadeleri kullandı:

"Kölelikten kâr elde eden herkesten tazminat istenecek, Cumberbatch ailesi de dahil."

Barbados'un ulusal tazminat komisyonu başkan yardımcısı David Commissiong, Cumberbatch ailesine karşı yasal işlem planıyla ilgili, "Henüz ilk aşamalarında. Daha yeni başlıyoruz. Tarihin çoğu ancak şimdi gerçekten gün ışığına çıkıyor” dedi. 

Karayip Barış ve Bütünleşme Hareketi genel sekreteri David Denny ise konuyla ilgili The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Beyaz plantasyon sahiplerinin soyundan gelen ve köle ticaretinden yararlanan herkesten tazminat ödemesi istenmeli, Cumberbatch ailesi de dahil” diye konuştu.

Cumberbatch ailesi artık Cleland çiftliğine sahip olmasa da, kölelik kaldırıldığında onlara ödenen meblağın İngiliz Sterlini cinsinden yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olduğu söyleniyor.

"Şoke edici" demişti

Oyuncu Cumberbatch, atalarının köle sahibi olduğunu daha önce açıkça dile getirmişti.

2018'de The Telegraph'a konuşan Cumberbatch, "Geçmişinizde köle sahipliği olduğunu görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Ailem beyaz şeker endüstrisinin bir parçasıymış, gerçekten şoke edici" demişti.

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