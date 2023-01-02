Fenerbahçe'den bedelsiz gitmişti! Ömer Faruk Beyaz’ın sözleşmesi feshedildi

ALMANYA 2. Bundesliga ekiplerinden FC Magdeburg, Ömer Faruk Beyaz'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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Sezon başında FC Magdeburg’a kiralanan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi. Bonservisi Bundesliga takımı Stuttgart'ta bulunan 19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon FC Magdeburg formasıyla 3 maçta toplam 49 dakika süre alabildi. Ömer Faruk, bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Magdeburg, sözleşme feshinin oyuncunun talebi üzerine gerçekleştiğini de vurguladı.

Stuttgart ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ömer Faruk Beyaz, 2021 yazında Fenerbahçe'den ayrılıp bedelsiz olarak Alman temsilcisine imza atmıştı.