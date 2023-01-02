Altın ve para piyasaları uzmanı Yıldırımtürk bombayı patlattı 2023 gram altın tahmini olay oldu

Altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonuna doğru yukarı yönlü harekete geçti. 2023 yılı altın fiyatları merak konusu olurken çarpıcı bir tahmin altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten geldi. Yıldırımtürk "Bu senaryo gerçekleşirse gram altın 1650 liraya kadar yükselebilir" dedi.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıları ‘2023’te altın fiyatları ne olur?’ sorusunun cevabını aramaya yöneltti.

Ons altın fiyatları 2022’ye 1792 dolar seviyelerinden başlarken 1814 dolar seviyelerinden yılı kapattı. İç piyasada sene başında 803 TL olan gram altın ise yıl sonuna doğru tüm zamanların rekorunu kırarak 1110 TL seviyesinin de üzerine yükseldi.

Gram altına dolar desteği

Uzman isimden 2023'te gram altın için rekor seviye açıklandı. Beklenen senaryo gerçekleşirse gram altın için bu fiyat görülecek.

Ons altının bir yıllık getirisinin yüzde 1,2, gram altının ise yüzde 37 olduğunun altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın, dolar ve TL bazında ne yazık ki enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı” dedi. Gram altın fiyatlarındaki yükselişin ise yüzde 36’sının Dolar/TL’deki yükselişten kaynaklandığının altını çizdi. 2023'te gram altında beklenen fiyatı açıkladı.

Gram altın 2023 tahmini

Önümüzdeki aydan itibaren altının 1825 dolardan sonra 1850-1900; 1950 ve hatta 2000’in üzerinde bir fiyat ulaşacağını düşünüyorum. Sene sonu rakamın ise 2350 seviyelerine gitme olasılığı var. Dolar/TL’de 20 lira geçilirse 30 TL’ye doğru hareket aralığına girilebilir. Bu senaryo gerçekleşirse gram altın 1650 liraya kadar yükselebilir” ifadeleri ile özetledi.