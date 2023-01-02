Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemlerin listesini paylaştı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın başlayacak. 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü de heyecan tam gaz devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden ligin 17'nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Maçların programı şu şekilde:
Yarın
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 Ocak Çarşamba
17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 Ocak Perşembe
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık
Beşiktaş- Bay
Erkan Özdamar'a maç yok
Öte yandan Tartışmalı pozisyonlara sahne olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'a bu hafta görev verilmedi.