Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemlerin listesini paylaştı.

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Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın başlayacak. 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü de heyecan tam gaz devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden ligin 17'nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Maçların programı şu şekilde:

Yarın

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

Beşiktaş- Bay

Erkan Özdamar'a maç yok

Öte yandan Tartışmalı pozisyonlara sahne olan Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'a bu hafta görev verilmedi.