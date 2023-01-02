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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem mi olacak? TFF kararını verdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yabancı hakem mi olacak? TFF kararını verdi

Süper Lig'in 18'inci haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, yabancı hakem görevlendirileceği iddiası gündeme gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu konuya ilişkin kararını verdi. Derbiye yabancı hakem atanmayacak. Öte yandan TFF cephesinde öne çıkan 3 hakem var deniyor.

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Süper Lig'in 16. haftasında yaşanan hakem hataları sonrası 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hangi hakeminin yöneteceği merak konusu oldu.

Hakem kulislerinde Merkez Hakem Kurulu'nun bu zorlu karşılaşmaya yabancı bir hakem ataması yapmak için çalışmalara başladığı da iddia edilmişti.

TFF kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu cephesinden alınan  bilgilere göre; zorlu derbiye yabancı hakem ataması yapılmayacak.

TFF Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'ın "Süper Lig'de yabancı orta hakemin görev alması Türk hakemlerinin moralini bozar, yanlış bir uygulama olur" söylemleri sonrası TFF yönetimi bu konuyu tamamen kapattı.

Derbi için öne çıkan 3 hakem

Var'a yabancı hakem getirilmesi konusunda ise birçok ülke federasyonu ile temasta bulunuldu. Ama istenen sonuç alınamadı. Zorlu derbide Halil Umut Meler, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen isimleri ön plana çıkmış durumda. Merkez Hakem Kurulu, derbiye hakem ataması konusunda titiz bir çalışma yapıyor. 

Kaynak: Akşam

Dev derbi ne zaman, saat kaçta?

Ligin 18'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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