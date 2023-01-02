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'Sarı site'de şeytani tuzak... Sizin de başınıza gelebilir! 'Doktor' 35 bin TL dolandırdı

'Sarı site'de şeytani tuzak... Sizin de başınıza gelebilir! 'Doktor' 35 bin TL dolandırdı

ESKİŞEHİR'de son model telefon almak isteyen bir kişi hayatının şokunu yaşadı. Kendini 'doktor' olarak tanıtan dolandırıcı, başkasının satış ilanını kullanarak tuzağa düşürdüğü adamı 35 bin TL dolandırdı. Satış ilanı dolandırıcılıkta kullanılan adam ise 55 bin TL'lik telefonunu kaybetmekten son anda kurtuldu.

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Eskişehir’de oto yıkama işletmeciliği yapan Fahri Toğrul, eşine aldığı pahalı telefonu satmak için bir internet sitesine ilan verdi. İddialara göre bir gün sonra Toğrul’u kendisini Antalya’da doktor olarak tanıtan bir şahıs aradı ve telefonu incelemek için Eskişehir’de yaşayan bir arkadaşını göndereceğini söyledi.

Dükkâna gelen kişi, ‘Beni Doktor Ömer bey yolladı, telefona bakacağım’ diyerek uzun süre dolandırıcıyla konuşarak telefonu inceledi.

Ürünü alıp tam giderken gerçek ortaya çıktı

Ürünü almayı kabul eden ve alıp aracına koyan şahıs, telefonun sahibi Toğrul’un parasını istemesi üzerine ‘Ben parayı doktora yolladım, telefonu aldım’ demesi üzerine kurulan oyun ortaya çıktı.

Fahri Toğrul telefonunu son anda kurtarırken, kendini doktor olarak tanıtan şahsın hesabına 35 bin lira havale eden yani, telefonu teslim almaya gelen adam dolandırıldı.

"‘Eyvah!’ dediler ama iş işten geçmişti"

Akıl almaz bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştığını vurgulayan Fahri Toğrul, başından geçen olaydan bahsetti. Kendi telefonunu kurtardığına sevinemediğini söyleyen Toğrul şöyle dedi:  Eşime hediye olarak telefon almıştım, pahalı bir telefon. Eşim, ‘Ben kullanmam’ dedi, ben de satışa koyarak değerlendirmek istedim. Bir gün sonra bir şahıs aradı beni. ‘Gün içinde olursa, telefonunuzu almak istiyorum’ dedi. Bana kendini Antalya’da doktorum, kadın doğum uzmanıyım diye tanıttı. Benim yanıma bir arkadaşını gönderip, telefonu inceledikten sonra parayı hesabıma atıp telefonu alacağını söyledi. ‘Arkadaşımı yanınıza yolluyorum, konum ve İBAN bilgilerinizi atın, anlaşırsak alacağım’ dedi. Dükkânıma biri geldi, ‘Beni Doktor Ömer bey yolladı, sizde bir telefon varmış onu almak istiyorum.’ dedi. Telefona bakması için verdim, uzun süre inceledi. Daha sonra telefonu aldı arabasına koydu ve gideceklerini söyledi. Ben de paranın hesabıma gelmediğini söyledim. Daha sonra ‘Biz parayı Ömer beye yolladık, onun telefonuymuş’ dedi. Orada oyuna geldiğimizi anladık, ‘Eyvah!’ dediler ama iş işten geçmişti.” sözleriyle anlattı.

'Doktor' başka avlar arıyor!

Kendisini doktor olarak tanıtan şahsın bir süre sonra tekrar aradığını söyleyen Toğrul, “Beraber karakola gittik, şikâyetçi olduk. Savcılığa gitti suç dilekçesini verdi. Telefonun değeri 55 bin lira, şahıs ucuz telefon var diye 35 bin lira parasını kaptırdı. Dolandırıcı telefonunu kapattı, bir süre ulaşamadık. Benim telefonum hala satıştaydı, 15-20 gün sonra aynı şahıs, aynı numaradan beni tekrar aradı. Galiba beni aradığını unuttu, ağına başka insanları düşürmeye çalışıyor. Bunu insanların anlaması çok zor, kimse kendini kanmam sanmasın. Öyle tezgâhlar hazırlıyorlar ki insanların kanmaması mümkün değil. Benim telefonumu, kendi telefonu gibi başkasına satmaya çalışıyor.” dedi.

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