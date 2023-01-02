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Ara seçimler Biden'ı cesaretlendirdi ama anketlerden kötü haber geldi

Ara seçimler Biden'ı cesaretlendirdi ama anketlerden kötü haber geldi

ABD Başkanı ⁠Joe Biden, daha genç bir Demokrat aday için kenara çekilmesi beklenmesine rağmen, bu yılın başlarında yeniden başkanlık için aday olacağını duyurmaya hazırlanıyor. Ancak, yeni bir ankete göre, Demokratların yüzde 57'si, Biden’ın 82 yaşında olacağı 2024'te yeniden aday olmasını istemiyor.

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ABD basınında yer alan haberlere göre Joe Biden Şubat ayında ABD başkanlığı için yeniden aday olacağını duyuracak. Ancak, CNBC'nin Aralık ayında yaptığı bir anket Demokratların yarısından fazlasının Biden'ın yüksek yaşı nedeniyle 2024'te yeniden aday olmasını istemediğini gösterdi.

The Telegraph’a konuşan Biden’ın eskinin eski bir üyesi, "Biden’ın kibri ve kendini beğenmişliği, iyi bir iş çıkaramadığı fikrini algılayamadığı anlamına geliyor” dedi.

Bununla birlikte, Biden’ın duyurusunun Şubat ayında yapılması beklenen Kongre'deki yıllık ulusa sesleniş konuşmasında gelmesi bekleniyor.

The Telegraph’ın bildirdiğine göre, Biden geçen kasım ayındaki ara seçimlerde beklenenden daha iyi sonuçlarla aldı ve özellikle ABD’nin endüstriyel merkezlerindeki  bağımsız seçmenleri kendine çekmeye başardı.

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