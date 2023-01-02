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Yılbaşı gecesi abisini öldürmüştü! Üniversiteli genç kız tutuklandı

Yılbaşı gecesi abisini öldürmüştü! Üniversiteli genç kız tutuklandı

AYDIN’ın Didim ilçesinde, yeni yıl dolayısıyla kendisini ziyarete gelen abisini bıçaklayarak öldüren üniversiteli genç kız, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, yeni yıl akşamı Didim Fevzipaşa Mahallesi 4177 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden anne F.U., oğlu Onur U. (21) ve gelini S.U. ile birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi olan kızı G.U.'yu (20) Didim'deki evinde ziyarete geldi.

Gece geç saatlerde ağabey Onur U. ile kız kardeşi G.U. arasında kavga çıktı. Kavgada sinirlenen genç kız, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Onur U.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gencin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Katil zanlısı G.U. ise emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.U., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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