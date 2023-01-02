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Mesut Özil'in yeni adresi şaşırttı! Transfer görüşmeleri başladı

Mesut Özil'in yeni adresi şaşırttı! Transfer görüşmeleri başladı

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mesut Özil'in, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.

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Kariyerine Başakşehir'de devam eden ve yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için hazırlanıyor.

Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha'nın kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor. Ülkemizde uzun süre Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin yanı sıra Milan Pavkov, Aleksandar Trajkovski, Victor Ruiz, Paulinho, Vladimir Stojkovic ve Ricardo Ryller de Al-Fayha'da oynuyor.

King Salman Bin Abdulaziz Stadyumu'nda maçlara çıkan Al-Fayha'nın güncel takım değeri 9 milyon 480 bin euro olarak ifade ediliyor. Al-Fayha bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 müsabakada 11 puan toplama başarısı gösterdi.

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