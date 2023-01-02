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Karamollaoğlu'nun 2023 seçim kehaneti! Bülent Orakoğlu '4 kat fark atıyor' dedi

Karamollaoğlu'nun 2023 seçim kehaneti! Bülent Orakoğlu '4 kat fark atıyor' dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor" iddiası gündem oldu. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, anketlerin gayri nizami harp aracı olarak kullandığını savunarak, "Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz hafta verdiği röportajın yankıları sürüyor.

İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olması halinde Erdoğan'ın buldozer gibi ezip geçeceğini söyleyen Karamollaoğlu'nun "Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor." iddiası da çok konuşuldu.

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, Karamollaoğlu'nun altılı masayı sallayan çıkışını "Temel Karamollaoğlu'ndan şok 2023 seçim kehanetleri" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Orakoğlu, "Karamollaoğlu’na Allah akıl fikir versin diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hiçbir şansı olmayan Kılıçdaroğlu’nun % 12 oy oranı nasıl oluyor da bir hafta 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 3 oy farkı ile geçiyor?" ifadelerini kullandı.

Dağıtılan 650 milyon lira

Kılıçdaroğlu’nun 2 yıl önce o dönem avukatı olan M.Kemal Çiçek’in açıkladığı 650 milyon lirayı yandaş anketçi ve bir kısım medya kuruluşlarına dağıtıldığı iddiasına yer veren Orakoğlu, amacın ne olduğunu anlattı:

"Bu düzmece anketlerin amacının ne olduğunu anlamak zor değil…Belli aralıklarla açıkladıkları verilerin gerçeklerle hiçbir alakası olmaması büyük bir sorundur. Tamamen dezenformasyon maksatlı olarak bu işleri yaptıkları çok açık. Dahası, araştırmaların ve medya yayınlarının iktidarı hedef alan gayri nizami harp aracı olarak kullanıldığını göstermesi ABD’yi ve Başkan Biden’i size de mi hatırlattı ne dersiniz?

Erdoğan açık ara önde

Ak Parti’nin oyu % 40‘ı aşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı kesin olan sadece bir kişi var. O da sayın Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir isim belli olmadığı için Ak Parti araştırmalarda doğru yöntem olarak herhangi bir isim vermeden açık uçlu soru türünü kullanıyor. 2023 seçimlerinde Türkiye’de kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri soruluyor vatandaşlarımıza. Gelen cevaplar arasında Sayın Erdoğan açık ara birinci sırada oluyor ve takip eden isimlere üç kat, hatta dört kat fark atıyor. Bu da yeni cumhurbaşkanımızın kim olacağına Türk milletinin çoktan karar verdiğine işaret ediyor. Hayırlı olur inşallah!"

Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamı

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