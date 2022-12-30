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Boğaz ağrısı şikayetiyle Acil'e götürüldü tedavi sonrası 7 yaşındaki Melis hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Boğaz ağrısı şikayetiyle Acil'e götürüldü tedavi sonrası 7 yaşındaki Melis hayatını kaybetti

AMASYA'da boğaz ağrısı şikayetiyle çocuk servisinin bulunduğu semt polikliniğinin acil servisine götürülen 7 yaşındaki Melis Kıymet, başlanan tedavisinin peşinden fenalaşarak aynı poliklinikte hayatını kaybetti. Amasya Valiliği, şok ölüm sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Boğaz ağrısı şikayetiyle Acil'e götürüldü tedavi sonrası 7 yaşındaki Melis hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, boğaz ağrısı şikayeti dolayısıyla öğretmen olan babası Çağlar Kıymet tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği’ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan tedavinin ardından rahatsızlandı.

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Boğaz ağrısı şikayetiyle Acil'e götürüldü tedavi sonrası 7 yaşındaki Melis hayatını kaybetti

Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının durumunun ağırlaştığını görev yaptığı okulda öğrenen anne Nuran Zehra Kıymet, hemen hastaneye koştu. Çocuklarının ölüm haberi, genç anne ve babayı sarstı.

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Boğaz ağrısı şikayetiyle Acil'e götürüldü tedavi sonrası 7 yaşındaki Melis hayatını kaybetti

Çocuğun cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Acılı anne ve baba morgun önünde gözyaşı döktü. 

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Boğaz ağrısı şikayetiyle Acil'e götürüldü tedavi sonrası 7 yaşındaki Melis hayatını kaybetti

Biricik kızına yeni yıl hediyesi olarak akıllı saat alan acılı annenin "Beni yavrumun yanına alın” diye seslenmesi yürekleri dağladı.

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