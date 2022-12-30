Karamollaoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması: Erdoğan buldozer gibi ezip geçer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde mutlaka kazanacağı iddiasını "cahilce bir iddia" olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın politik birikimi ve yargıdaki imkanlarının hafife alındığını söyleyen Karamollaoğlu, "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer" dedi.

Abone ol

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmedi. Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Aday belirsizliği sürerken masayı oluşturan liderlerden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan çıkış geldi.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'ya konuşan Karamollaoğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu destekçilerini üzdü.

Yavaş ve İmamoğlu liste dışı mı?

Karaca'nın "Altılı masa bir tür oligarşik bir yapı diyenler oldu bu tarifinizle alakalı olarak. Bu eleştiriler ağırlıklı olarak iki büyükşehir belediye başkanından birinin aday gösterilmesini isteyenler tarafından dile getiriliyor. Bu konuda sizin fikriniz nedir?" sorusuna Karamollaoğlu'nun yanıtı gündem oldu:

"İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer."

"Seçilecek Cumhurbaşkanı partilerle beraber çalışacağım” şeklinde bir taahhütte bulunsun"

Altılı masadan oluşan eşgüdüm kurulu ile cumhurbaşkanının ülkeyi yöneteceği planına gelen eleştirilere de yanıt veren Karamollaoğlu şunları söyledi:

Bu bir danışma komisyonu ya da istişare heyeti mahiyetindendir. Bakın şöyle bir durum var. Seçilmiş olan cumhurbaşkanı aslında bu sistemin cumhurbaşkanına verdiği aşırı yetkilerle iktidara geliyor. Anayasa ona bu yetkiyi veriyor. Biz istiyoruz ki, herkesin güveneceği itibar edeceği dürüst bir kişiyi aday gösterelim o kişi önceden kamuoyuna “Türkiye’nin güçlendirilmiş parlementer model değişikliğine ihtiyacı olduğunu bilen partiler beni aday gösterdiler ben de bu değişikliğin gerçekleştirileceği ve yetkilerimin parlementoya geçeceği güne kadar bu partilerle beraber çalışacağım” şeklinde bir taahhütte bulunsun. Tek bağlayıcılık bu kişinin istişare edeceği ile ilgili sözü. O yüzden cumhurbaşkanı adayının bu taahhüdü vermeye gönüllü oluşu ve güvenilirliği önemli.

"Erdoğan bir oyun oynuyor muhalefet de bu oyuna geliyor"

Altılı masadaki adaylık tartışmasıyla ilgili "muhalefet tabanında bir depresyon oluştu" iddiasına Karamollaoğlu, "O depresyonu oluşturanlar Erdoğan ve Onun oyununa gelenler. Başka kimse değil. Nedir yani, seçim bir ay sonra mı? Seçime ne zaman gireceğiz o bile belli değil. Şu an Erdoğan bir oyun oynuyor muhalefet de bu oyuna geliyor. Şu ana kadar seçim sathına mailine girilmeden aday ilan edilmesi doğru değildi. Yıpratılırdı. 20 yıllık iktidar birikimine karşı daha netleşmemiş bir taahhütle çıkamazdı aday." diye cevap verdi.

"Adaylık konuşulabilir"

Karaca'nın "Yıpranmadan korkacak kişiden aday olur mu?" sorusuna Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Korku meselesi değil. Bugüne kadar bunu gündemimize almamamız doğruydu. Ancak Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir."