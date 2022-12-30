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Fenerbahçe'den erken transfer! Anlaşma sağlandı yarım sezon için 8 milyon TL

Fenerbahçe'den erken transfer! Anlaşma sağlandı yarım sezon için 8 milyon TL

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan Samet Akaydin için anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın transfer döneminin başlamasının ardından yapılacağı belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig'de 2022'nin son maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Adana Demirspor savunmasını koruyan Samet Akaydin'in transferinde sona yaklaştığı kaydedildi.

Bonservis bedeli

Sabah gazetesinde yer alan haberde, iki takım arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin bu tutarı 4 taksit halinde ödeyeceği ve her yıl 1'er milyon Euro ödeme yapacağı aktarıldı.

Yarım sezonda 8 milyon TL kazanacak

Samet Akaydin'la 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için 8, kontrattaki diğer yıllar içinse 16 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 16 maçta süre alan Samet Akaydin, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Sabah

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