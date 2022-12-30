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Siyasi yasak kararı Ekrem İmamoğlu’nun oylarını artırdı mı? Abdulkadir Selvi paylaştı

Siyasi yasak kararı Ekrem İmamoğlu’nun oylarını artırdı mı? Abdulkadir Selvi paylaştı

Mahkemeden çıkan siyasi yasak kararı ve Saraçhane mitinglerinin Ekrem İmamoğlu’na katkısını merak ettiğini, bu konuda yapılan bir ankete ulaştığını belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye genelinde İmamoğlu'nun oy oranında yükseliş olduğunu aktardı.

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 Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar ve sonrasında yaşanan gelişmeler İmamoğlu'na oyları artırdı mı? Bu konuda yapılan bir ankete ulaşan ve sonuçlarını okuyucularına aktaran Selvi "Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na yakın ilgi göstermesi kendisini destekleyen bir grubun İmamoğlu’nun yanına geçmesine yol açmış." dedi. Selvi şunları kaydetti:

Mahkemeden çıkan siyasi yasak kararı ve Saraçhane mitinglerinin Ekrem İmamoğlu’na katkısını merak ediyordum.  İmamoğlu’na verilen hapis cezası Erdoğan’la kıyaslandığı için ayrıca ilgimi çekmişti. Hatta bunun bir ay sonraki anketlerde ölçülebileceğini söylemiştim. Ancak sıcağı sıcağına yapılan bir ankete ulaştım. Mali olarak anketin kaynağını sağlayan şirketten izin almadığım için künyesini veremeyeceğim. Ama sadece bir fikir vermesi açısından paylaşmak istedim.

Çünkü bu tür kırılma anları siyasette bir dalga boyu oluşturuyor. Bunun kimi küçük dalgalar halinde kalıyor kimi ise tsunamiye dönüşebiliyor.

Türkiye genelinde Ekrem İmamoğlu’na olan destek yüzde 5.7’den yüzde 7.5’e çıkmış. İki puana yakın bir artış yaşanmış.

Peki İmamoğlu bu desteği nereden almış? Bu konuda ilginç bir veri var. Meral Akşener’e olan destek ise yüzde 7’den yüzde 3.5’e gerilemiş.

Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu’na yakın ilgi göstermesi kendisini destekleyen bir grubun İmamoğlu’nun yanına geçmesine yol açmış.

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