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En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...

En yakın arkadaşıyla kocasını bastı! Cinsel organını kesip...

Zimbabve’de yaşayan 33 yaşındaki Janet Ekpe isimli bir kadın kocasının kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenince korkunç bir intikam planına imza attı. Kocasının ihanetini affetmeyen kadın eşinin yemeğine zehir koydu. Ardından ise eşinin cinsel organını keserek çöpe attı. Olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Zimbabve’de yaşayan 33 yaşındaki Janet Ekpe isimli bir kadın kocası ve yakın arkadaşının ilişkisini öğrendikten sonra intikam planı hazırladı. Ekpe kocası için akşam yemeği hazırladı ve eşinin yemeğine zehir koydu. The Nation gazetesinde yer alan habere göre, evlendikleri günden beri eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın 8. yılın sonunda kocasının ihanetini öğrendi.

Dakikalarca ölmesini seyretti

Eşini zehirledikten sonra dakikalarca ölmesini uzaktan seyreden Ekpe, kocasının öldüğünden emin olduktan sonra cinsel organını kesti. Kocası ve yakın arkadaşı Hellen’in ilişkisini öğrendikten sonra hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Ekpe, “Ondan şüpheleniyordum. İkinci çocuğumuzun doğumundan sonra benden iyice uzaklaştı. Aldattığını öğrenince onu kiliseye şikayet ettim. Durumu anne ve babasına anlattım. Ancak hareketleri değişmedi. Başka çarem yoktu” dedi.

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