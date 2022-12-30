Sivasspor'un iptal edilen golünde ne var? Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Erkan Özdamar 49. dakikada Sivassporlu Fredrik Ulvestad'ın golünü VAR uyarısıyla iptal etti. Kararı yanlış bulan eski hakemlerden Ahmet Çakar, "Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun" dedi.

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Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçtaki verilen hakem kararları büyük tartışmalara neden oldu.

Yiğidolar, 49'da Fredrik Ulvestad'ın golüyle beraberliği yakaladı ancak VAR mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'ı uyardı. Özdamar pozisyonu uzun süre inceledikten sonra golü iptal etti.

Kimi futbolseverler kararın haklı olduğunu savunurken kimi futbolseverler de kararın hangi kararla neden çıktığını dahi anlamadıklarını paylaştı.

Deniz Çoban: İptal edilmemeliydi

Hakem hocamız Deniz Çoban pozisyonu yorumladı. Çoban, "Golün neden iptal edildiğiyle ilgili sağlıklı bir yorum yapamıyorum. Sadece ben değil, konuştuğum kimse net yorum yapamıyor. Bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmiş ise gol vuruşu sırasında Nelsson'un arkasında kalan Robin Yalçın ofsayt olarak değerlendirilmiş olabilir. Eğer öyleyse benim bu kararı kabul etmem mümkün değil çünkü somut olarak Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu ofsayt çizgileriyle tespit edemediler. Bu kadar net bir tespit yapılamamışken doğru olan gol kararının verilmesiydi. Göz kararı olarak gol iptal edilmemeliydi" dedi.

İptal edilen golle alakalı Trio dışındaki yorumlar;

Fırat Aydınus: Bu pozisyonda ofsayt yok

Ahmet Çakar: Müthiş tetikçilik yapıyorsun

Ahmet Çakar: G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Ekrem Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun.

Bünyamin Gezer: "İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum."

Güntekin Onay: Hiçbirimiz anlamadık

Spor yorumcusu Güntekin Onay da karşılaşmanın ardından yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Onay, "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz: EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsun artık

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz pozisyonla ilgili sert ifadeler kullandı. Otyakmaz, "Bizim golümüz neden iptal edildi? En üst düzeyde bunun açıklamasını istiyoruz. Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz! 20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsun artık" dedi.