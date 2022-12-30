Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçim tarihini belirledi! İşte 2023 seçimlerinin yapılacağı tarih...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli dün Beştepe'de bir araya gelmişlerdi. O toplantıda 2023 Haziran ayında yapılması gereken seçimlerin 9 Nisan 2023 günü yapılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli dün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı olan görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, Erdoğan'a 99 adet gül verirken, Erdoğan da doğum günü 1 Ocak'ta olan MHP liderine üzerinde 3 hilal figürü bulunan doğum günü pastası ikram etti.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 gül hediye götürdü...

AK Partili isimlerden öğrendim...

Ziyarette ne konuşulduğu merak konusu olmuştu. tv100 ekranlarında yayımlanan Sağlı Sollu'da gazeteci Barış Yarkadaş, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin AK Parti kulislerinde konuşulanları aktardı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra AK Partili isimlerle görüştüğünü belirten Yarkadaş, ili liderin üzerinde anlaştığı seçim tarihini şu sözlerle duyurdu:

NE KADAR DAHA GENÇLEŞTİK... Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin doğum günü için üç hillali pasta hazırlatmıştı. Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.

Seçim 9 Nisan'da istifalar alınacak...

"Bugün Erdoğan’la Bahçeli’nin görüşmesinin öncesi ve sonrasında tanıdığım AK Partilileri aradım, seçimlerin 9 Nisan 2023 tarihinde yapılmasının konuşulduğu hatta listelere girmesi beklenen İl Başkanlarının önümüzdeki günlerde istifalarının alınacağı söylendi."