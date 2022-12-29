Şenol Güneş'ten transfer mesajı! 5 yıldızın ismini verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan', Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum" dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok beğendiğim oyuncu var"

"Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz... Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum."

"Kaosun dışında kalmak istiyoruz"

"Hakem için bağırmak doğru değil. N'Koudou'ya kırmızı kart verilebilirdi. Josef'in kart gördüğü pozisyonun 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, kart gösterilmedi. Bir kulübü korumaya çalışıp, diğerini farklı davranırsan kaos olur. Kaosun dışında kalmak istiyoruz."