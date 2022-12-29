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İngiltere'de bir doktor tüm hastalarına ‘kansersiniz’ mesajı attı

İngiltere'de bir doktor tüm hastalarına ‘kansersiniz’ mesajı attı

Bir doktor, hastalarına yeni yıl mesajı göndermek isterken toplu olarak "kansersiniz" mesajını gönderdi. Hastalar panik halinde hastaneye koşarken, yanlışlık 1 saat sonra düzeltildi.

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İngiltere'de özel bir hastanede çalışan doktor, hastalarına toplu olarak yeni yıl mesajı göndermek istedi.

Hastalarının hepsine “Akciğer kanserisiniz” mesajı gönderdi

Doktorun yeni yıl mesajı yerine hastalarına "Teşhis: Metastaz yapmış agresif akciğer kanseri" yazılı mesajı atması üzerine hastalar panik halinde hastaneye koştu.

1 saat sonra yanlışlık düzeltildi

Hastalara kanser mesajının ardından yaklaşık bir saat sonra yeni yıl mesajının atılması üzerine yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.

Hastalar şokta

İHA’nın haberine göre hastalardan biri, "Doktorlara pek sık gitmiyorum, sonra birdenbire kanser oluyorum. Benim bilmediğim bir şey biliyorlar mı diye düşündüm" derken, bir başka hasta ise "Ya bu mesaj birisine yazılmışsa ve sonra onlara bunun bir Noel mesajı olduğu söylense ve sonra tekrar 'hayır, bu aslında senin içindi' denilse ne olur?" şeklinde konuştu.

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