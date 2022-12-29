Sivasspor Galatasaray maçı canlı yayın! Galatasaray maçının golleri ve özeti

Süper Lig'in 16.haftasında Galatasaray zorlu deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alan Okan Buruk ve öğrencileri maç fazlasıyla liderliğe yükselen ezeli rakibini 18. haftada oynanacak derbi maçı öncesi yeniden yerinden etmek istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırırken iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

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SİVASSPOR GALATASARAY CANLI SKOR

SİVASSPOR 0-1 GALATASARAY

D.A.Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Sivasspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

45'Robin Yalçın, Mustapha Yatabare'ye doğru topu havalandırdı ancak top doğrudan Muslera'ya gitti.

45'Dries Mertens ceza alanında yerde kaldı, karar devam.

45'İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

44'Galatasaray'da Sacha Boey, Erdoğan Yeşilyurt'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ve Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.

42'Galatasaray etkili geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yaptığı ortaya Patrick van Aanholt arka direkte vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

41'İlk yarının son anlarında Sivasspor oyunun kontrolünü almış durumda.

40' Sol kanattan bindiren Uğur Çiftçi'nin ortasında Erdoğan kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

38' Dia Saba'nın kullandığı kornerde Dimitrios Goutas kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

36' Fredrik Ulvestad'ın uzun pasında Dia Saba savunma arkasına hareketlendi ancak karar ofsayt.

33' Galatasaray'da Dries Mertens'in yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

32' Bafetimbi Gomis'in vuruşunda Dimitrios Goutas topu çizgiden çıkardı.

27’ Gol… Sivasspor 0-1 Galatasaray (Mertens)

25' Milot Rashica, ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

23' Sivasspor'da Dia Saba hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

22' Sol kanattan topu taşıyan Kerem, Gomis ile verkaça girmek istedi ancak top arkasında kaldı.

18' Sağ kanattan çizgiye inen Dia Saba'nın ortasında Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

16' Victor Nelsson, sağ kanattan koşu gösteren Sacha Boey'e oynamak istedi. Top yine doğrudan auta gitti.

15' Yatabare, sol kanattan koşu gösteren Erdoğan'ın önüne oynamak istedi. Top doğrudan auta gitti.

9' Ceza alanı önünde topu önünde bulan Fredrik Ulvestad'ın vuruşu savunmadan sekerek Muslera'da kaldı.

7' Berkan Kutlu, sağ kanattan koşu gösteren Boey'nin koşu yoluna oynamak istedi. Top doğrudan auta gitti.

4' Hızlı gelişen Galatasaray hücumunda Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i savunma arkasına kaçırmak istedi ancak top Gomis için hızlı, aut.

3' Kerem'den aldığı pasla kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleyi yoklayan Sergio Oliveira'nın vuruşu yandan auta gitti.

1' Maç başladı.

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER



SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Oliveira, Berkan Kutlu, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis.

Sivasspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma 17.00'de başlayacak. Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

33. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Sivasspor 1-0 ve 3-2’lik skorlarla kazanmıştı.

6 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü’nü mağlup etti.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Başakşehir ile dış sahada karşı karşıya geldi ve 7-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Eksikler

Galatasaray, Sivasspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross’un sakatlıkları, Lucas Torreira’nın da sarı kart cezası bulunuyor.

Galatasaray’da ayrıca 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.