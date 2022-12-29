Kırılma başladı Marmara depremi geliyor! Japon deprem uzmanı açıkça söyledi

Özellikle yurdumuzda ard arda yaşanan depremlerin ardından akıllara yeniden Marmara'da beklenen büyük deprem geldi. Türkiye'ye gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara için zamanın iyice daraldığını ve kırılmanın artık başladığını açıkladı.

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Afyonkarahisar'da düzenlenen `Depremle yaşamak´ konulu seminerde konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Türkiye´de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi´nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu´nda `Depremle yaşamak´ konulu seminer düzenlendi.

Japon Deprem Uzmanı açık açık uyardı

Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki.

Seminere Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar AFAD ekipleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye´de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi´nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı"

Marmara'da büyük bir deprem bekleniyor

Seminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriwaki, Türkiye´nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı. Moriwaki, "Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye´de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi´nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

Afyon en tehlikeli bölge

Afyonkarahisar´ın en tehlikeli bölgede kıpkırmızı olduğunu ifade eden Moriwaki, "2-3 kez 6´nın üzerinde deprem yaşadı. Dünyadaki depremlerin yüzde 20´si Japonya´da gerçekleşiyor. Japonya, çok büyük depremler yaşadı. Japonya´da insanlar bunları yaşadığı için tam hazır oluyor. Türkiye´deki binaların yüzde 60'ı kaçak. Yönetmelik çok iyi artık, Türkiye Japonya'dan daha katı. Ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burası. Bunu çözmek lazım" diye konuştu.

"Türkiye'de Pve S zaman aralığı çok az"

Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiye'de aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P ve S olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu" dedi.

Depreme her zaman hazır olmak gerekiyor

İstanbul depremi hakkında önerisinin ne olduğu sorusuna cevap veren Moriwaki, "Deprem varsa nerede olursa olsun, hazır olmak lazım. Bu eğitimle, binadaki oranla maalesef yüzde 50 kaçak bina için bunu düzeltmek lazım. Bunları daha hızlı hale getirmek lazım. Yeniden bina yapma değil güçlendirme yapılırsa daha çabuk yürüyebilir" diye konuştu.