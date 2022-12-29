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Son dakika İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim! 1 Ocak'tan itibaren faturalara yansıyacak...

Son dakika İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim! 1 Ocak'tan itibaren faturalara yansıyacak...

İSTANBUL halkına son dakika güzel haber geldi. İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. Doğalgaz faturaları havaların soğuduğu Kasım ve Aralık ayında kallavi gelmişti.

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İSTANBUL 'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. 5.5 milyon doğal gaz abonesini ilgilendiren haber. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ortalama 1000 TL ödeyen bir abonenin, indirimle birlikte, yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

5.5 milyon aboneyi ilgilendiriyor

1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak. EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

Faturaya nasıl yansıyacak?

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek. Konutlarda kullanılan doğalgaza en son eylül ayında yüzde 20,4 oranında zam yapılmıştı. Ekim, kasım ve aralık aylarında tarife sabit kalmıştı.

Doğalgaza indirim nasıl geldi kaynağı ne?

İndirimin kaynağının İGDAŞ'in sistem kullanım bedellerinde yaptığı indirimden kaynaklandığı öğrenildi. Doğalgaz parakende satış fiyatı, sistem kullanım bedeli ve birim gaz alım fiyatı bileşenleri ile oluşuyor. Birim gaz alım fiyatı, toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladığı toptan satış fiyatından oluşuyor. Yasa gereği toptan satış fiyatları, taraflar arasında serbest bir şekilde belirleniyor. Bu fiyata EPDK veya başka bir kurum müdahale edemiyor. Dağıtım bedeli olarak da bilinen sistem kullanım bedeli, şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyeti yürüten dağıtım şirketlerinin şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmeti karşılığında aldıkları bedel. Bu bedel EPDK tarafından belirleniyor. Bu çerçevede 2022-2026 uygulama dönemi için EPDK tarafından belirlenen 71 ildeki 64 dağıtım şirketi için bedeller Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde bir indirime gidildi.

Aralık 2022 doğalgaz birim ücreti ne kadar?

BOTAŞ'ın internet sitesinde Aralık ayına ilişkin tarife tablosunda birim fiyatlar yer alıyor. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira.

Doğalgaz faturaları soğuklarla kallavi geldi

Yaz aylarında doğalgaz zamları pek hissedilmezken kış soğukları ile birlikte Kasım ayında kallavi doğalgaz faturası alan ev sahipleri şoke oldu. Ece Erken gibi ünlüler bile 3 bin lira üstü gelen doğalgaz faturalarına isyan etti. 

Doğalgaza indirim gelirse ısınma ile yükselen doğalgaz faturaları bir nebze olsun düşmüş olacak. 

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