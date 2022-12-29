EYT'lileri bekleyen büyük hayal kırıklığı! 3 bin 500 TL maaş bağlanacak...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düğüm çözüldü. Yaş şartı olmadan 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve pirim gün sayısını tamamlayan herkese emeklilik hakkı geliyor. Ancak EYT'ye sevinenleri düşük maaş tehlikesi bekliyor. EYT'liler eski sisteme göre emekli olacak ancak yeni sisteme göre emekli olacaklar. Bu de emekli maaşlarını düşürüyor. EYT'lilerin büyük bölümüne 3 bin 500 TL olan taban emekli aylığı bağlanacak...

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Prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlasa da yaşından dolayı yıllardır emekli olamayan EYT’lileri şimdi de düşük maaş tehlikesi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili yeni düzenlemede yaş sınırı olmayacağını, hizmet süresi ve prim gününü tamamlayan 8 Eylül 1999 girişli 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını açıkladı.

Eski sisteme göre emeklilik yeni sisteme göre emeklilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni düzenleme ile yalnızca yaş koşulunun ortadan kalktığını, EYT’lilerin yaş konusunda eski sisteme göre, aylık bağlama konusunda ise yeni sisteme göre emekli olacağını anlatan uzmanlar, bunun sonucunda EYT’lilerin büyük bir kısmının en düşük emekli aylığı alacaklarına dikkat çekti. Sosyal güvenlik uzmanlarının verdiği bilgiye göre, kimin ne kadar prim yatırdığı bilinemediği için 2 milyon 250 bin kişinin kaçının en düşük emekli aylığını alacağı belli değil.

EYT'lilerin yüzde 60'ının maaşı...

Ancak, Türkiye’de yüzde 60 oranında asgari ücretten prim yatırıldığı, dolayısıyla yıllardır emekli olmayı bekleyen EYT’lilerin bu sefer de en düşük emekli aylığına mahkûm edileceği ifade ediliyor.

Aylık bağlama oranlarını kapsayan 5510 sayılı kanunun aynı şekilde devam ettiğini, bu oranın üç farklı dönem için hesaplandığını anlatan bir uzman, 1993 öncesinde çalışanlar, 2000 ile 2008 arasında çalışanlar ve 2008 sonrası çalışanlar için farklı aylık bağlama oranları olduğunu, bu üçünün ortalaması alınarak bir aylık belirlendiği bilgisini verdi.

EYT'lileri en düşük aylık: 3 bin 500 TL

Bu sistemin EYT’liler için yapılan yeni düzenleme sonrası da devam edeceğini aktaran uzman, “1999’da bu kanun çıkmadan önce tek bir aylık bağlama sistemi vardı, 1999’da farklılaştı. EYT’de sadece yaş koşulu ortadan kalkmış oldu. Aylık bağlama oranı bugünkü gibi devam edecek. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL ise EYT’lilerin de alacağı en düşük aylık 3 bin 500 TL olacak” dedi.

Aylıkları da eski sisteme göre bağlanmalı

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, Sözcü'ye yaptığı açıklamada. “EYT’liler daha çok emekli olmaya odaklandı ama büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Bu EYT’lileri bekleyen bir tehlike aslında. Aylık bağlama oranları düşeceği için büyük bir kısmı çok düşük emekli aylığı alacak. Şu an zaten işçi emeklilerin ortalama emekli aylığı 4 bin 600 TL. Bu yüzden büyük bölümü tekrar çalışmak isteyecektir.” dedi.

Aylık da eski sisteme bağlanmalı

“Yani şu pahalılıkta EYT’liler SGK’dan bir miktar harçlık almış olacaklar, bir yandan da çalışmaya devam edecekler” diyen Çelik, “Bu insanları eski sisteme göre emekli ediyorsanız, aylıklarını da eski sisteme göre bağlamanız gerekir” diye konuştu.

8 Eylül 1999’dan bir gün sonra işe başlayan...

Çelik ayrıca, Erdoğan’ın dün açıkladığı yeni düzenlemenin 9 Eylül 1999 öncesiyle sınırlı olmasının büyük bir eşitsizlik yaratacağına da vurgu yaptı. Çelik, 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerin ise bu tarihten bir gün ya da bir ay sonra işe başladığı için 20 yıl daha beklemek zorunda kalacaklarını anlattı.

Kimi 38 yaşında kimi 58 yaşında olabilecek

Eşitlik ilkesi gereği bu insanlar arasında uyum olması gerektiğini anlatan Çelik, “Bu sisteme göre bir kadın işçi 38 yaşında, erkek işçi 43 yaşında emekli olabilecekken, bu insanlardan bir gün sonra işe başlayan bir kadın 58, bir erkek de 60 yaşında emekli olacak” dedi. Bun durumun adil olmadığını anlatan Çelik, bu kadar sert bir geçiş yerine daha yumuşak bir geçi yapılması gerektiğinin altını çizdi.