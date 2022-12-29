Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı
EYT düzenlemesi açıklandı yaş sınırı kaldırıldı. EYT'liler 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. İşte 'EYT emekli olunca ne kadar maaş alırım' ekranı.Abone ol
EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için yaş sınırı kaldırıldı. Düzenlemenin belli olmasıyla 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' sorusu merak konusu oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.
Emekli maaşı nasıl hesaplanır?
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
4A emekli maaşı hesaplama
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4/A emekli maaşı hesaplama için tıklayın
4B emekli maaşı hesaplama
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4B emekli maaşı hesaplama için tıklayın
4C emekli maaşı hesaplama
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi.
Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.
4C emekli maaşı hesaplamak için tıklayın
E Devlet EYT emeklilik başvuru linki
EYT 4A emeklilik için askerlik borçlanması e devlet linki - Tıklayın
EYT 4B emeklilik için askerlik borçlanması e devlet başvuru linki- Tıkla
EYT 4A emeklilik için doğum borçlanma e devlet başvuru linki - Tıkla
EYT 4B emeklilik için doğum borçlanma e devlet başvuru linki-Tıkla
Ne zaman emekli olabilirim? EYT ile emekli oldum mu sorgulama linki- Tıkla