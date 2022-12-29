Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2022 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı

EYT düzenlemesi açıklandı yaş sınırı kaldırıldı. EYT'liler 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. İşte 'EYT emekli olunca ne kadar maaş alırım' ekranı.

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EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar için yaş sınırı kaldırıldı. Düzenlemenin belli olmasıyla 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?' sorusu merak konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

4A emekli maaşı hesaplama

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/A emekli maaşı hesaplama için tıklayın

4B emekli maaşı hesaplama

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B emekli maaşı hesaplama için tıklayın

4C emekli maaşı hesaplama

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4C emekli maaşı hesaplamak için tıklayın

EYT 4A emeklilik için askerlik borçlanması e devlet linki - Tıklayın

EYT 4B emeklilik için askerlik borçlanması e devlet başvuru linki- Tıkla

EYT 4A emeklilik için doğum borçlanma e devlet başvuru linki - Tıkla

EYT 4B emeklilik için doğum borçlanma e devlet başvuru linki-Tıkla

Ne zaman emekli olabilirim? EYT ile emekli oldum mu sorgulama linki- Tıkla

SGK hizmet dökümü alma - Tıkla