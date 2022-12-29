Paris’te PKK’lıları öldüren Fransız ırkçısı William M.’nin arkasında MİT mi var? işin aslı ortaya çıktı

Paris'te 3 PKK yandaşını öldüren ırkçı Fransız saldırganın arkasında MİT olduğu iddiasını ortaya atan Fransız medyasıyla ilgili yazar Fuat Uğur, amacın "Türkiye’nin küresel çaptaki otoritesini sarsmak; yani Türkiye’yi Libya, Suriye’nin kuzeyinden ve Doğu Akdeniz’den tasfiye etmek." olduğunu yazdı.

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69 yaşındaki ırkçı Fransız saldırgan Willam M.'nin Paris'teki silahlı saldırısında terör örgütü 3 PKK yandaşı hayatını kaybetti.

Olayı protesto eden PKK yandaşları, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Fransız medyası ise Türkiye'yi sorumlu tutarak suçu yıkma çabasına girdi.

Saldırganın arkasında MİT olduğu iddiasını dillendiren Fransız medyasının bu çabasının arkasındaki planı tv100 yazarı Fuat Uğur kaleme aldı.

İstihbaratın başındaki isim Türkiye büyükelçi olarak görev yaptı

Uğur, Fransız istihbarat servisi DGSE'nin başkanı Bernard Émié'nin 1 Eylül 2007-21 Mart 2011 yılları arasında Türkiye’de Fransa Büyükelçisi olarak görev yaptığını son derece akıcı derece Türkçe konuştuğunu yazdı.

"Amaçları Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den tasfiye etmek"

Görev yaptığı dönemde büyükelçinin ağzından basın özgürlüğü lafının eksik olmadığını belirten yazar, Bernard Émié'nin güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde faal olarak göründüğüne dikkat çekerek, "Satın aldıkları kimi karanlık internet siteleri ve yayın organları Libya’daki askerlerimizi, istihbaratçılarımızı “gazetecilik” adı altında ifşa ettikleri için yargılanınca neden “Basın özgürlüğü” dediklerini daha kolay anlayabiliyorsunuz. Amaçları çok net: Macron’un da ağzından kaçırdığı gibi Türkiye’nin küresel çaptaki otoritesini sarsmak; yani Türkiye’yi Libya, Suriye’nin kuzeyinden ve Doğu Akdeniz’den tasfiye etmek." ifadelerine yer verdi.

Saldırganın arkasına MİT iddiasına ilişkin olarak Fuat Uğur, yazısını böyle tamamladı:

Fransız medyası ve iplerini elinde tutan DGSE, Teşkilat dizisini çok mu izledi?

"Belki de TRT-1’de Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat adlı diziyi çok yakından izliyorlardı. Şimdi Show TV’de bir de Sipahi adlı bir dizi daha başladı aynı temayla. Bizimkiler bu dizilerde yurt dışında habire operasyon çekmekte.

Kısaca Fransız istihbarat teşkilatı DGSE’nün Başkanı Bernard Émié ile emrindeki Fransız medyası bir projeksiyon, yani yansıtma mekanizması uyguluyor ve “Biz yaptığımıza göre onlar neden yapmasın” çıkarımından hareket ediyorlar.

"Ama bu kez PKK’lıları paketleyen Fransız ırkçısı William M. olmuş"

Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Asla ihtimal vermiyorum ama keşke MİT de CIA’in, BND’nin, MI6’nın ve DGSE’nün seviyesine ulaşsa. Bizler 10-20 yıl önce bugünkü MİT’in yaptıklarını rüyamızda görsek inanmazdık. Baksanıza FETÖ’cülerle PKK’lıları tek tek paketleyip getiriyorlar. Diri paketleyemediklerini de sarı torbayla hallediyorlar. Bu bakımdan gelinen nokta çok iyi. Daha çok fırın ekmek yenmesi gerektiği de açık.

Ama bu kez PKK’lıları paketleyen Fransız ırkçısı William M. olmuş, olay aslında bu kadar basit.

"Türkiye'nin zihinsel köleleri muhalif mankurtlar"

Bu arada sadece Fransız medyası değil, muhalif Türk medyası da gayet güzel yönlendirilebiliyor bildiğiniz üzere. Dedim ya, bizdeki zihinsel kolonizasyon o kadar çok Frankofon ve Anglo-Sakson mankurt yetiştirdi ki elini sallasan ellisi. Misal Paris’te PKK’lıların başlattığı olayları hangi muhalif gazeteler yayınlamadı ya da çok küçük gördü bunu biliyor musunuz? Söyleyeyim; Sözcü, Yeniçağ, Birgün, Cumhuriyet. Hatta Halk TV üzerine düşen görevi çok daha başarıyla yerine getirip “Türkiye tam seçim arifesindeyken bu olaylar akılları karıştırıyor” demeyi bile ihmal etmedi. Tebrikler, aldıklarının hakkını veriyorlar."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı için tıklayın