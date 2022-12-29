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Bakanlık ücretleri belirledi! 2023 yılında sayaçların tamir, bakım ve ayar bedeli belli oldu

Bakanlık ücretleri belirledi! 2023 yılında sayaçların tamir, bakım ve ayar bedeli belli oldu

Su, elektrik ve doğal gaz sayaçlarının 2023 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi. Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Su sayaçları

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, anma debisine göre 48 lira ve 67 lira olacak.

Elektrik

Elektrik sayaçları ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 37 lira, üç fazlı sayaçlar için 48 lira olarak uygulanacak.

Bu sayaçlarda tamir ücretleri ise tek fazlı sayaçlarda 48 lira, üç fazlı sayaçlarda 55 lira olarak belirlendi.

Doğal gaz sayaçları

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 53 lira ile 1573 lira arasında değişecek.

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