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Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak 2023 saat 24.00'e kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00'a kadar ücretsiz sağlanacak.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Karar Sayısı: 6621 Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28/12/2022 tarihli ve 6621 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar
MADDE 1- (1) 1 Ocak 2023 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 24.00'a kadar Başkentray, Marmaray ve 1ZBAN seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayıh Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

MADDE 2- (I) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (I) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. "

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