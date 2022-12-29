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Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkıp çarptı yola savrulan 2 kişi öldü 3 kişi yaralı

Ankara'da feci kaza! Kontrolden çıkıp çarptı yola savrulan 2 kişi öldü 3 kişi yaralı

ANKARA’nın Altındağ ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan araca arkadan çarpması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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Kaza gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı, İskitler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BGK 2120 plakalı otomobile, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 06 FA 3696 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobil de savruldu.

Yolcular yola savruldular

Kazada 06 BGK 2120 plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savrulurken şoför ve yanındaki yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi çıkardı. Diğer otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kimliği bilinmeyen 2 genç öldü

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından 1’i ağır olan 3 yaralıyı hastaneye sevk ederken, yola savrulan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen genç yaştaki 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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