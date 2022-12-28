ABD'den Erdoğan itirafı: "Olmasaydı kıtlık çekecektik"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşındaki politikasını överek, "Olmasaydı kıtlık çekecektik" itirafında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Tahıl Koridoru anlaşmasının yankıları kıtalar ötesinde sürüyor.

ABD menşeili politik düşünce kuruluşu Atlantic Council'in son sayısında yer alan '2023 yılında Ukrayna'da iyimser olmak için 8 neden' başlıklı tahlilde Türkiye'nin 'anahtar' rolü üstlendiği belirtildi.

Makalede Ukrayna Rusya savaşının önümüzdeki günlerde sonuçlanacağına yönelik görüş paylaşılırken, olası barış mütarekelerinin Türkiye'nin gözetiminde ve desteğiyle gerçekleşeceği vurgulandı.

"Geniş bir bölge kıtlık çekecekti"

Ankara'nın Moskova ve Kiev arasında yürüttüğü başarılı mekik diplomasisi sonucunda kıtlık tehlikesinin ortadan kalktığı belirtilirken, Tahıl Koridoru anlaşmasına ayrı bir parantez açıldı.Brian Mefford imzalı yazıda: "Türkiye, Ukrayna tahılını sevk etme anlaşması müzakerelerinde başarılı olmasaydı, Ukraynalı çiftçiler daha da çaresiz bir durumla karşı karşıya kalacak ve daha geniş bir bölge kıtlık çekecekti" denildi.

Perspektif

On aydır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya'nın diplomatlarını bir araya getirmeyi başaran Türkiye, tüm dünyayı etkileyen Tahıl Koridoru projesini de hayata geçirdi. Ukrayna flamalı yük gemileri, 22 Temmuz'da limanlardan demir alıp yola koyulurken Türkiye'nin projedeki kritik rolüne onlarca ülkeden övgü yağdı.

Bayraktar dengeleri değiştirdi

Makalenin devamında Türkiye'nin Ukrayna'ya acil elektrik tedarikindeki operasyonu hatırlatılıp, Bayraktar'ın savaşta dengeleri değiştirdiği şöyle anlatılıyor:

"Türk “Bayraktar” silahlı insansız hava araçları, savaşın ilk haftalarında kritik bir fark yaratarak Kiev ve Harkov'u Rus işgalinden kurtarmaya yardımcı oldu."

"Gerçekten de Erdoğan tek lider!"

Ses getiren metnin son bölümünde Ankara'nın küresel güç olarak öne çıktığının altı çizilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik aklından şu sözlerle bahsediliyor:

"Gerçekten de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her iki tarafı da yönlendirebilecek kadar becerikli tek lider olduğu için şu anda Rusya ile Ukrayna arasında nihai bir barış anlaşmasının arabulucusu niteliğini en çok taşıyan kişi olarak görülüyor."

KAYNAK: ATLANTİC COUNCİL