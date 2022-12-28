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Türkiye ve Suriye arasında resmi ilk temas! Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da

Türkiye ve Suriye arasında resmi ilk temas! Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunuyor.

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Bakan Akar, beraberindeki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti.

Suriye meselesi ele alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı.

Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

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