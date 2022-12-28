BIST 5.293
DOLAR 18,71
EURO 19,97
ALTIN 1.086,62
HABER /  DÜNYA

Kayıp balıkçı 2 gün sonra bulundu: Şamandırada bekleyerek hayatta kaldı

Kayıp balıkçı 2 gün sonra bulundu: Şamandırada bekleyerek hayatta kaldı

Brezilya'da teknesinden düşen kayıp balıkçı iki gün sonra işaret şamandırasında bulundu.

Abone ol

43 yaşındaki David Soares, teknesi Atlantik Okyanusu'nda başıboş şekilde görüldükten iki gün sonra balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Soarez, dehidrasyon (susuzluk) tedavisinin ardından işine geri döndü.

Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Atafona sahilinden 25 Aralık'ta balık avlamak üzere yola çıkan Soares, teknesinden düştü ve şamandıraya ulaşmadan önce dört saat yüzdü.

Brezilya G1 haber sitesine konuşan balıkçı, "İlk 10 dakika en zoruydu çünkü ne olursa olsun tekneye geri çıkmak istiyordum" diyor ancak bunu başaramadığını ekliyor.

Çin kısıtlamaları kaldırdı, bilet aramaları tavan yaptı: Uzmanlar yeni varyant riski karşısında endişeli
Tekneye geri dönemeyeceğini anlayan Soares, onu yavaşlatmaması ve yormaması için tişörtü ile pantolonunu çıkardı: "Su çok dalgalı ve hava çok rüzgarlıydı".

Dört saat sonra Açu limanı yakınlarındaki işaret şamandırasına ulaştı ve üstüne tırmandı.

"Yardım gelmeden önce soğuktan öleceğimi düşündüm."

Soares, ailesinin girişimlerinin ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında balıkçı bir arkadaşı tarafından bulundu. Kendisini bulan balıkçıların ağladığını görünce çok duygulandı.

Kurtarıldıktan sonra dönüş yolunda çekilen bir videoda Soares iyi görünüyor, espri yapıyor ve gülümsüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! Can kaybı, yaralı var mı?
4,9 büyüklüğünde deprem oldu! Can kaybı, yaralı var mı?
Gezi Parkı'nda cezalar onandı! Osman Kavala'ya müebbet
Gezi Parkı'nda cezalar onandı! Osman Kavala'ya müebbet
Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yaktılar! 4 çocuğuna işkence eden anne baba tutuklandı: Savunması pes dedirtti!
Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yaktılar! 4 çocuğuna işkence eden anne baba tutuklandı: Savunması pes dedirtti!
Beylikdüzü'nde 26 milyon liralık otomobilini bariyerlere çarparak perte çıkardı
Beylikdüzü'nde 26 milyon liralık otomobilini bariyerlere çarparak perte çıkardı
Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
Herkes arıyordu cesetleri kamyonet kasasında bulundu! Çifte cinayette şok detay
Herkes arıyordu cesetleri kamyonet kasasında bulundu! Çifte cinayette şok detay
Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Süreç hızlanıyor: Yeni yılda bir heyet ABD'ye gidecek!
Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Süreç hızlanıyor: Yeni yılda bir heyet ABD'ye gidecek!
Beştepe'den kritik seçim açıklaması! 30 Ocak'ta karar, 9 Nisan'da seçim olabilir
Beştepe'den kritik seçim açıklaması! 30 Ocak'ta karar, 9 Nisan'da seçim olabilir
Bağış yerine satış! Hepsinin bahanesi aynı... Türk Böbrek Vakfı'nın telefonları susmuyor
Bağış yerine satış! Hepsinin bahanesi aynı... Türk Böbrek Vakfı'nın telefonları susmuyor
Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını duyurdu İsrail İspanya İtalya...
Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını duyurdu İsrail İspanya İtalya...
Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!
Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!
Davutoğlu'nun 'altılı masa iki aday çıkarabilir' sözleriyle ilgili Sarıgül'den açıklama
Davutoğlu'nun 'altılı masa iki aday çıkarabilir' sözleriyle ilgili Sarıgül'den açıklama