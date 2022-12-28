Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan anne, yaşam mücadelesi veriyor.Abone ol
İddialara göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan F.K. (16), tartıştığı annesi B.K.’yi sırtından bıçakladı.
Hayati tehlikesi bulunan anne, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çocuğun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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