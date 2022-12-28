BIST 5.335
DOLAR 18,72
EURO 19,92
ALTIN 1.087,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu tarafından bıçaklanan anne, yaşam mücadelesi veriyor.

Abone ol

İddialara göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan F.K. (16), tartıştığı annesi B.K.’yi sırtından bıçakladı.

Hayati tehlikesi bulunan anne, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çocuğun emniyetteki işlemleri sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asker olamayacağı söylenince yıkıldı 4 ayda bambaşka biri oldu
Foto Galeri Asker olamayacağı söylenince yıkıldı 4 ayda bambaşka biri oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Herkes arıyordu cesetleri kamyonet kasasında bulundu! Çifte cinayette şok detay
Herkes arıyordu cesetleri kamyonet kasasında bulundu! Çifte cinayette şok detay
Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Süreç hızlanıyor: Yeni yılda bir heyet ABD'ye gidecek!
Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Süreç hızlanıyor: Yeni yılda bir heyet ABD'ye gidecek!
Beştepe'den kritik seçim açıklaması! 30 Ocak'ta karar, 9 Nisan'da seçim olabilir
Beştepe'den kritik seçim açıklaması! 30 Ocak'ta karar, 9 Nisan'da seçim olabilir
Bağış yerine satış! Hepsinin bahanesi aynı... Türk Böbrek Vakfı'nın telefonları susmuyor
Bağış yerine satış! Hepsinin bahanesi aynı... Türk Böbrek Vakfı'nın telefonları susmuyor
Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını duyurdu İsrail İspanya İtalya...
Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını duyurdu İsrail İspanya İtalya...
Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!
Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!
Davutoğlu'nun 'altılı masa iki aday çıkarabilir' sözleriyle ilgili Sarıgül'den açıklama
Davutoğlu'nun 'altılı masa iki aday çıkarabilir' sözleriyle ilgili Sarıgül'den açıklama
İstanbul Adliyesi bu tacizi konuşuyor! 'Ben hakimim, sizi buradan aldırırım diye...
İstanbul Adliyesi bu tacizi konuşuyor! 'Ben hakimim, sizi buradan aldırırım diye...
Dünya lezzetlerinde ilk 10’a giren cağ kebabı, Türkiye’yi temsil etti
Dünya lezzetlerinde ilk 10’a giren cağ kebabı, Türkiye’yi temsil etti
Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan Afrikalı, polisin üzerine yürüdü
Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan Afrikalı, polisin üzerine yürüdü
Ankara'daki 'Gezi davası'nda karar açıklandı
Ankara'daki 'Gezi davası'nda karar açıklandı
Batı Trakyalı Türklerin tarihi Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepkisi sürüyor
Batı Trakyalı Türklerin tarihi Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepkisi sürüyor