Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan Afrikalı, polisin üzerine yürüdü

ANKARA'da, kardeşini çıkan tartışmada yaralayan Afrikalı bir süre sonra sokağa indi. Elinde sopa bulunan şahıs sokaktan geçen bazı vatandaşlara ve arabalara saldırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin de üzerine yürüyen şahıs, polisin silahını çıkarıp uyarıda bulunması üzerine teslim oldu.

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Olay, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi'nde meydana geldi. Bir elinde bıçak, diğer elinde demir sopayla Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokağa çıkan bir kişi, hareketleri ile mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İddialara göre bir anda sinirlenip evdeki kardeşini yaralayan şahıs, daha sonra yerel kıyafetli bir şekilde elindeki bıçakla sokaktaki vatandaşlara saldırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Somalili olduğu öğrenildi.

"İnsanlara saldırdı, polislerin üzerine yürüdü"

Mahalle sakinlerinden Necati Taşkıran, "Balkonda Somalili komşuyu gördüm. Rahatsızmış galiba. Bir elinde bıçak, bir elinde de demir vardı. Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu. Biz de polisi aradık. Aynı şekilde polislerin de üzerine yürüdü. O ara polislerden biri silahını çekti. O da elindekileri bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Kardeşine de makas vurmuş sanırım. Birkaç yerinde kanaması vardı kardeşinin. Çağırdığımız ambulans ekipleri kardeşine müdahalede bulundu" dedi.