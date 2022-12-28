Yılbaşında kar yağacak mı? Türkiye için 'farklı' bir durum var Meteoroloji uzmanı söyledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda bugün Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yurdun batı bölümü ise bu kış karla henüz tam anlamıyla tanışamadı. "Yılbaşında kar yağacak mı?" yönündeki merakları Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan giderdi. Özellikle yurdun batısı olmak üzere Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl yaşayacağını ifade eden Çalışkan, 1 Ocak 2023'ü ve sonrasındaki 15 günlük süreçle ilgili bilgi verdi.