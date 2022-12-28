Yılbaşında kar yağacak mı? Türkiye için 'farklı' bir durum var Meteoroloji uzmanı söyledi
TÜRKİYE 2023'e 'hoş geldin' demeye hazırlanırken yılbaşında havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl yaşayacağını söyledi. Yılbaşı akşamı İstanbul'da kuru soğuk olacağını aktaran Çalışkan, 1 Ocak'tan sonraki süreci yani yeni yılın ilk günlerine dair havanın detaylarını paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda bugün Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yurdun batı bölümü ise bu kış karla henüz tam anlamıyla tanışamadı. "Yılbaşında kar yağacak mı?" yönündeki merakları Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan giderdi. Özellikle yurdun batısı olmak üzere Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl yaşayacağını ifade eden Çalışkan, 1 Ocak 2023'ü ve sonrasındaki 15 günlük süreçle ilgili bilgi verdi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, 31 Aralık hava durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çalışkan, "Yılbaşında kar yağışı olacak mı?" sorusunu da açıklık getirdi.
Yeni yılın ilk günleri 'farklı' geçecek
Dilek Çalışkan, kuru soğuğun etkili olacağı yılbaşında yağış beklenmediğini, bu tabloyla da birlikte bu sene Türkiye'nin 'farklı' bir yeni yıl geçireceğini belirtti.
Çalışkan, şöyle konuştu: ''Aralık aylarının sonları ve Ocak aylarının başında bu kadar yağış görülmeyen, beklenmeyen dönem çok enderdir..."